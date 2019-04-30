Избыточные преграды для развития бизнеса в России будут устранены - Ростислав Гольдштейн

Метод «регуляторной гильотины» заключается в тотальном пересмотре действующих правил для бизнеса

Ростислав Гольдштейн, сенатор от ЕАО. Фото: Пресс-служба

Президент России Владимир Путин одобрил подготовленный Правительством план реформы контрольно-надзорной деятельности. Об этом стало известно после его совещания с членами кабмина, сообщает ИА PrimaMedia.

Планируется принять два базовых закона — контрольно-процессуальный и материально-правовой. Так, метод "регуляторной гильотины" заключается в тотальном пересмотре действующих правил для бизнеса: все существующие требования, которые не будут специальным образом одобрены или изменены, автоматически утрачивают силу. В итоге должна быть создана система, способствующая экономическому росту в стране.

— Задача очень серьезная – детально комплексно проработать и понять, какие требования и нормы действительно неоправданно тормозят развитие бизнеса в России, а какие цивилизованно удерживают его в законных рамках, стабилизируя весь рынок в целом. Названный емко и содержательно метод "гильотины" должен отсечь избыточные преграды, мешающие предпринимательству. Планируется, что отмена всех прежних требований произойдет в 2021 году, а до этого будет создана новая современная законодательная база, ставящая своей целью помощь предпринимателям, — прокомментировал член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Ростислав Гольдштейн.

Проект нового закона будет представлен на Петербургском юридическом форуме в мае. Проект нормативного акта об отмене всего действующего контрольно-надзорного регулирования планируется представить до августа.

Напомним, в январе Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что в России действует около девяти тысяч нормативных и регулирующих актов, и многие из них неоправданны. В качестве решения проблемы было предложено применить метод "регуляторной гильотины".