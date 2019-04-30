Половина россиян игнорируют 1 мая

Только 8% опрошенных пойдут на первомайскую демонстрацию

Шар. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Около половины россиян (49%) не собираются отмечать 1 мая. При этом 16% опрошенных не считают данный праздник вообще целесообразным. Таковы результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным социологического исследования, 16% россиян в праздник Весны и Труда будут нести трудовую вахту. 31% респондентов считают, что это просто выходной день, который можно провести в кругу семьи.

При этом 32% опрошенных воспринимают 1 мая по-советски, как Международный день солидарности трудящихся. Однако большинство против отмены данного праздника. Респонденты признавались, что привыкли к Первомаю и им нужно больше выходных дней, чтобы как следует отдохнуть.

Социологи также выяснили, чем россияне планируют заняться в праздничные дни. 39% опрошенных собираются провести 1 мая в кругу семьи. 21% планируют поработать на огороде, а 15% отправятся на пикник. 12% участников исследования сообщили, что 1 Мая будут принимать гостей или сами пойдут в гости.

8% респондентов собираются заняться дома уборкой или ремонтом. Также 8% респондентов намерены поучаствовать в первомайских митингах и демонстрациях.

Никифор Зуев