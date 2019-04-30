В правительстве высказались о новом сборе с онлайн-покупок россиян

С интернет-покупок хотят брать 15% от стоимости
Экономика 30 апреля, 22:50
Тематическое изображение. Фото: pixabay.com

В правительстве высказались о новом едином сборе, который хотят включить в цену всех зарубежных онлайн-покупок россиян. С интернет-покупок хотят брать 15% от стоимости. В кабинете министров подтвердили, что уже получили предложение от участников рынка.

Предложение Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) поступило в правительство, однако "новых решений по изменению пошлин на зарубежные почтовые отправления не принималось", сообщил журналистам официальный представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус.

"В марте Козак встречался с представителями компаний, активно развивающих интернет-торговлю. По итогам встречи в правительство поступило обращение АКИТ, содержащее конкретные предложения по развитию данного сегмента рынка и выравниванию условий работы зарубежных и российских компаний интернет-торговли. Козак поручил профильным ведомствам рассмотреть эти предложения в рамках ранее данных поручений президента по данной теме", — сказал Джус, комментируя инициативу.

Ранее стало известно об идее АКИТ ввести единый сбор в размере 15% с каждой зарубежной посылки. Причем игроки рынка изначально хотели просить чиновников о сборе в размере 20%, однако позднее немного "умерили аппетиты".

В ассоциации объясняют свое предложение тем, что онлайн покупки всех россиян должны быть признаны частью внешнеэкономической деятельности, их следует исключить из категории "для личного пользования".

В АКИТ хотят уравнять отечественные и зарубежные интернет-магазины. Российские интернет-площадки недовольны тем, что их иностранные конкуренты не платят НДС, пошлины и не обязаны сертифицировать товар. Предполагается, что сбор должен заменить беспошлинный порог ввоза.

Анна Кольцова

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