Драку оленей прямо на дороге запечатлели жители Приморья (Видео)

Даже бывалые водители такого на трассах края еще не встречали
Происшествия 10:46

Уникальные кадры прошедшей ночь были сделаны очевидцами, которые засняли двух дерущихся оленей прямо на дороге, сообщает ИА PrimaMedia.

"Почему именно это место они выбрали для драки? Неужели нельзя было уйти на обочину", — недоумевают водители.

драка

Подравшихся во Владивостоке самбисток могут выгнать из спорта

30 апреля, 12:05

Душа болит за приморский спорт – самбистка, отправившая соперницу в больницу (ВИДЕО)

29 апреля, 21:10

Избитый и униженный в драке подросток госпитализирован во Владивостоке

19 апреля, 18:55
Для будущих поколений: газовики поддерживают дендрарий в Уссурийске
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia