Драку оленей прямо на дороге запечатлели жители Приморья (Видео)

Уникальные кадры прошедшей ночь были сделаны очевидцами, которые засняли двух дерущихся оленей прямо на дороге, сообщает ИА PrimaMedia.
"Почему именно это место они выбрали для драки? Неужели нельзя было уйти на обочину", — недоумевают водители.
ДО VIAS 2019 ОСТАЛОСЬ —
Уникальные кадры прошедшей ночь были сделаны очевидцами, которые засняли двух дерущихся оленей прямо на дороге, сообщает ИА PrimaMedia.
"Почему именно это место они выбрали для драки? Неужели нельзя было уйти на обочину", — недоумевают водители.
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