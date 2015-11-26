Драку оленей прямо на дороге запечатлели жители Приморья (Видео)

Даже бывалые водители такого на трассах края еще не встречали

Уникальные кадры прошедшей ночь были сделаны очевидцами, которые засняли двух дерущихся оленей прямо на дороге, сообщает ИА PrimaMedia.

"Почему именно это место они выбрали для драки? Неужели нельзя было уйти на обочину", — недоумевают водители.