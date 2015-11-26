Чудом спасли из огня - пожарные Приморья совершили настоящий подвиг

Приморские огнеборцы в очередной рада проявили невероятную смелость и мужество

тематическая иллюстрация. Фото: ИА PrimaMedia

Под покровом ночи сотрудники ПСС Кировского района прибыли по вызову к месту возгорания. Огонь поглотил жилой в дом, в котором находилась пожилая женщина. Пожарные успели оперативно вывести ее из помещения, медицинская помощь пенсионерке даже не понадобилась, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Сообщение о том, что в посёлке Кировский произошло возгорание в частном жилом доме, расположенном в переулке Лесной, поступило в пожарно-спасательную службу Кировского муниципального района поздней ночью около 2.08 29 апреля.

В считанные минуты (в 08.14) по указанному адресу прибыли огнеборцы и приступили к тушению. Отмечалось сильное задымление внутри помещения. В ходе разведки было установлено, что в результате замыкания в доме горят: шкаф, розетка и проводка.

Из объятого дымом помещения пожарные спасли пожилую женщину, выведя её на свежий воздух. Медицинская помощь спасённой не понадобилась.

В 02.26 возгорание было локализовано, в 02.53 – полностью ликвидировано. Общая площадь составила 2 кв. м. С огнём боролись 4 человека личного состава и 1 единица техники.