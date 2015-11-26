Синоптики рассказали, стоит ли Приморью рассчитывать на солнце в начале мая

Быть или не быть традиционным первомайским шашлыкам в Приморье - слово на специалистами

Синоптики рассказали, стоит ли Приморью рассчитывать на солнце в начале мая. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Несмотря на то, что первые майские дни, а именно 1 и 2 мая не порадуют приморцев солнечной и теплой погодой, шанс провести майские каникулы на природе, как того требует традиция, все же есть. Подробнее о погоде на все 5 выходных дней в начале мая рассказали синоптики Приморья, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Примпогоду. Первые два дня мая Приморский край будет находиться в зоне влияния фронтальных разделов. В крае пройдут дожди. Ночью температурный фон −1…+7 °С. Днём столбики термометров поднимутся до +10…+19 °С, на северо-востоке +4…+9 °С. В последующие дни фронт покинет территорию Приморья, дожди прекратятся и прояснит. Потеплеет. Днём воздух будет хорошо прогреваться, +18…+28 °С. В последний выходной день к Приморью подойдёт очередной фронт, и снова пройдёт дождь. Температурный фон понизится. Со 2 мая дождь во Владивостоке прекратится, прояснит и потеплеет. Минимальная температура составит +4…+8 °С. Днём воздух будет прогреваться до +13…+17 °С. В пятницу, 3 мая, столбики термометров могут подняться выше +20 °С. В воскресенье в столице Приморья не исключён небольшой дождь. Не жарко, максимальная температура +11…+13 °С. Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен Читайте самое важное от PrimaMedia на Google News Чтобы подписаться на рассылку WhatsApp, добавьте указанный номер в список контактов

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