Ударят "дуплетом": Власти готовят новый хитрый штраф для водителей

Автомобилистам не помогут привычные хитрости, чтобы избежать наказания
Это интересно 14:55
Тематическое изображение. Фото: Антон Балашов

Водители-лихачи не смогут больше не смогут "погонять", привычные "приемчики" не помогут избежать наказания из-за новой системы измерения средней скорости движения. Теперь водители, которые привыкли сбрасывать скорость перед камерами автоматической фиксации, уже не смогут пользоваться "старыми уловками".

Власти намерены активно внедрять новую модель борьбы с нарушителями правил скоростного режима. На дорогах планируется устанавливать не по одной камере видеофиксации, а по две — "дуплетом". На въезде и выезде зоны контроля камеры будут фиксировать скорость автомобилиста. Специальное оборудование определит среднюю скорость и, если она выше установленной, водитель получит "письмо счастья".

Как пишет "Коммерсант", подобный метод ранее уже применялся, в частности, в Татарстане и в Московской области. В Подмосковье от этого способа отказались, но такие камеры вскоре вновь вернутся на дороги. В Московской области, в качестве пилотного проекта, система заработает на 40 участках в мае и еще на 100 — в июне.

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