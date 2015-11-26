Новый лайфхак для автолюбителей: На каком расстоянии дорожные камеры "ловят" водителей?

В России на всех крупных дорогах нарушения правил дорожного движения фиксируют дорожные камеры. Эти устройства фиксируют не только превышение скорости водителем, но и неправильные перестроения, выезд за стоп-линию и т.д. ГИБДД. Эксперты канала "Автограмотей рассказывают на каком расстоянии дорожные камеры фиксируют нарушения.
Итак, рассмотрим несколько самых популярных камер, и их дальнобойность:
- Арена — ≈ 100м.
- Крис — ≈ 100м.
- Кордон — ≈ 150м.
- Автоураган — ≈ 500м.
- Стрелка — ≈ 500м.
Вот такие показатели у камер фиксации нарушений, чтобы вы понимали и не попадались больше них.