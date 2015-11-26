Новый лайфхак для автолюбителей: На каком расстоянии дорожные камеры "ловят" водителей?

Водители признают это полезным советом
Это интересно 15:20
Камера. Фото: ИА PrimaMedia

В России на всех крупных дорогах нарушения правил дорожного движения фиксируют дорожные камеры. Эти устройства фиксируют не только превышение скорости водителем, но и неправильные перестроения, выезд за стоп-линию и т.д. ГИБДД. Эксперты канала "Автограмотей рассказывают на каком расстоянии дорожные камеры фиксируют нарушения.

Итак, рассмотрим несколько самых популярных камер, и их дальнобойность:

  • Арена — 100м.
  • Крис — 100м.
  • Кордон — 150м.
  • Автоураган — 500м.
  • Стрелка — 500м.

Вот такие показатели у камер фиксации нарушений, чтобы вы понимали и не попадались больше них.

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