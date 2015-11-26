Только вперед: «Владхлеб» встретил День Весны и Труда ярким шествием

К праздничной демонстрации во Владивостоке присоединились около сотни работников предприятия

"Владхлеб" встретил День весны и труда ярким шествием. Фото: ИА Primamedia

С шарами, флажками и другой атрибутикой весело прошагала по центральной улице города колонна компании "Владхлеб", сообщает ИА PrimaMedia. Даже моросящий дождь для них не стал поводом отказаться от праздника. Солидарность Первомаю выразили около сотни сотрудников предприятия.

Одна из самых многочисленных, ярких и дружных колонн Первомая, которая приковала внимание горожан – делегация "Владхлеба". Сотрудники ведущей компании Приморья по выпечке хлебобулочных изделий возглавили шествие предприятий пищевой промышленности края. Работники показали личным примером, что им не чужды трудовые лозунги. На праздник пришли целыми семьями, что придало их колонне еще более яркую атмосферу. Полуметровые буквы, из которых слагалось название завода, огромный стакан "Лакомки" — лишь малая часть атрибутики, которую подготовили хлебопеки. А главное – заряд позитива, который они подарили горожанам.

«Владхлеб» встретил День весны и труда ярким шествием. Фото: ИА Primamedia «Владхлеб» встретил День весны и труда ярким шествием. Фото: ИА Primamedia «Владхлеб» встретил День весны и труда ярким шествием. Фото: ИА Primamedia «Владхлеб» встретил День весны и труда ярким шествием. Фото: ИА Primamedia «Владхлеб» встретил День весны и труда ярким шествием. Фото: ИА Primamedia «Владхлеб» встретил День весны и труда ярким шествием. Фото: ИА Primamedia «Владхлеб» встретил День весны и труда ярким шествием. Фото: ИА Primamedia «Владхлеб» встретил День весны и труда ярким шествием. Фото: ИА Primamedia «Владхлеб» встретил День весны и труда ярким шествием. Фото: ИА Primamedia 1 / 9

— Это праздник мира, труда и хорошего настроения. Демонстрация – это прекрасная возможность увидеть всех сотрудников компании, с которыми не сталкиваешься по работе. В нашей колонне идет генеральный директор, сотрудники пришли с детьми, чтобы показать им пример. Это наш праздник, — рассказал сотрудник компании Алексей Кузнецов

Если кто-то в многочисленной толпе и унывал от непогоды, то только не они. Заряд бодрости и хорошего настроения сотрудники предприятия дарили окружающим.

— Мы полны заряда, непогода не повод отказываться от праздника. Это день нашего сплочения – мы команда на все 100%, — поделилась Наталья Венчакова.

— Мы идем только вперед. Результат нашего труда мы дарим людям нашего любимого города – это наша продукция, — добавила Анна Гусева.

«Владхлеб» встретил День весны и труда ярким шествием. Фото: ИА Primamedia «Владхлеб» встретил День весны и труда ярким шествием. Фото: ИА Primamedia «Владхлеб» встретил День весны и труда ярким шествием. Фото: ИА Primamedia «Владхлеб» встретил День весны и труда ярким шествием. Фото: ИА Primamedia «Владхлеб» встретил День весны и труда ярким шествием. Фото: ИА Primamedia «Владхлеб» встретил День весны и труда ярким шествием. Фото: ИА Primamedia «Владхлеб» встретил День весны и труда ярким шествием. Фото: ИА Primamedia 1 / 7

В праздничном шествии в честь Первого мая во Владивостоке приняли участие тысячи человек. Важно, что есть люди, искренне ценящие праздник, которые своим трудом ежедневно приносят пользу обществу и родному краю.