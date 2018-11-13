ГИБДД разрабатывает для водителей новый способ лишения прав

Новые правила уже скоро могут вступить в силу

Машина. Фото: ИА PrimaMedia

Госавтоинспекция рассказала о своих планах лишить "прав" сразу несколько категорий автовладельцев — как по медицинским показаниям, так и тех, кто ездит в России по иностранным водительским удостоверениям.

В правительстве уже изучают законопроект, согласно которому любой иностранец с видом на жительство, чтобы получить возможность управлять машиной в России, должен будет выдержать российский экзамен "на права". Аналогичный порядок хотят ввести и для россиян, имеющих водительское удостоверение другого государства, пишет портал "Автовзгляд".

Сейчас подобный порядок действует лишь в отношении тех обладателей иностранных "прав", кто работает водителем в российской компании. Таким образом, иностранцев, постоянно проживающих в России а также некоторых наших граждан предлагается, фактически лишить водительского удостоверения и заставить пройти переэкзаменовку.

Кроме того, по данным "Известий", ГИБДД хочет получить непосредственный доступ к базам данных псих— и наркодиспансеров, чтобы исключить получение водительских прав для граждан, состоящих там на учете.