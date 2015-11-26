"Уже и сюда лезут": новый налог для миллионов россиян готовят в правительстве

Это поможет уровнять баланс
Это интересно 18:39
Налог. Фото: ИА PrimaMedia

От ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) в правительство поступило предложение об изменении пошлин на посылки из-за рубежа. Об этом рассказал официальный представитель вице-премьера РФ Дмитрия Козака Илья Джус.

По его словам, в марте Дмитрий Козак встречался с крупнейшими ритейлерами страны и озвучил предложение АКИТ о выравнивании работы иностранных и российских компаний для развития отечественного рынка интернет-торговли. Вице-премьер поручил профильным ведомствам изучить этот вопрос.

Стоит отметить, что ранее ритейлеры предложили ввести единый 15%-ый сбор с каждой покупки, совершаемой на зарубежных интернет-площадках. В АКИТ уверены, что такой вид торговли нужно причислить к внешнеэкономической деятельности и исключить термин "для личного пользования".

Таким образом, планируется отечественные и зарубежные интернет-магазины уравняются в правах. В АКИТ считают, что иностранные компании не платят НДС, им не нужно сертифицировать собственный товар, а новый налог смог бы поднять издержки таких организаций до уровня российских ритейлеров.

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