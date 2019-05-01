Лето близко: во Владивостоке запустили 6 фонтанов (ФОТО)

Теперь гулять по Спортивной набережной и Арбату станет еще приятнее

Наступление последнего весеннего месяца традиционно ознаменовалось во Владивостоке запуском сезона фонтанов. Специалисты уверены — весь фонтанный комплекс города уже готов к началу летнего сезона, сообщает ИА PrimaMedia.

Еще приятнее станут для приморцев и гостей края прогулки по Спортивной набережной и Арбату, где сегодня, 1 мая открыли в общей сложности 6 фонтанов. Радостные горожане тут же начали фотографироваться на фоне вновь открытых городских объектов.

В течение апреля специалисты МУПВ "Владивостокское предприятие электрических сетей" (ВПЭС) проделали большую работу по подготовке фонтанов к началу сезона, сообщает администрация Владивостока. Они проверили и отремонтировали насосное и световое оборудование, очистили от скопившейся за зиму грязи фонтанные чаши, а также покрыли их специальной гидроизолирующей краской. Особое внимание специалисты уделили и внешнему виду фонтанов – перед запуском была отремонтирована облицовка, в том числе уникальная мозаика в морской тематике, созданная специально для фонтана на Спортивной набережной.

Напомним, оборудование всех фонтанов Владивостока является дорогостоящим и довольно хрупким, требует правильной эксплуатации, а также бережного отношения со стороны горожан. Находиться в фонтанах или засорять их – губительно для технических настроек, которые крайне сложно каждый раз ремонтировать. Чтобы и дальше любоваться фонтанами, владивостокцам необходимо пресекать любые попытки вандалов их испортить.