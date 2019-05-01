Билет по цене "крыла самолета": из Якутска в Ростов предлагают улететь за 610 тысяч рублей

Якутяне шокированы космическими ценами (ФОТО)

Авиакомпания "Якутия". Фото: Антон Балашов

Авиакомпания "Якутия" предлагает билеты на самолет по направлению Якутск — Ростов-на-Дону за 610 тысяч рублей. Именно такую стоимость выдает один из популярных агрегаторов в интернете. Багаж, кстати, как указано на сайте, — платный. В авиакомпании "Якутия" уже объяснили, откуда взяли такие космические цены.

Якутяне с удивлением и шоком обнаружили в системе бронирования "адские" цены на билеты по маршруту Якутск — Платов (аэропорт Ростова-на-Дону). К тому же, как обозначено, рейс прямой, и до места назначения время пути занимает всего 6 часов 25 минут. Аналогичные билеты появились и у агрегаторов.



Авиакомпания "Якутия" предлагает билеты за 610 тысяч рублей. Фото: Скриншот страницы www.avia.yandex.ru

Как прокомментировали в авиакомпании "Якутия" — в систему был введен тестовый рейс. Якутян, на случай, если появится такое желание, просят не пытаться приобретать авиабилеты на вышеуказанный рейс, об этом сообщает ИА YakutiaMedia.

Перевозчик пояснил, что сейчас авиакомпанией проводится тестирование с целью внедрения дополнительных услуг для пассажиров. Для тестов в систему специально введен несуществующий рейс с космической стоимостью перелета, чтобы ни у кого не возникло намерения вдруг приобрести билет.

В компании также пояснили, что тестирование невозможно провести в тестовой базе, до 10 мая 2019 года информация по данному тестовому рейсу может периодически появляться в агрегаторах по продаже авиабилетов.

Ольга Толмачева