Несущаяся фура чуть не устроила массовую аварию во Владивостоке (видео)

Водитель на большой скорости решил «войти» в поворот

Фура. Фото: скриншот видео

В Сети появилось видео, на котором фура на большой скорости пытается войти на скользкой дороге в поворот и чудом не цепляет проезжающих даже по встречной полосе автомобилистов, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Newsbox24.tv.