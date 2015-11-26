Несущаяся фура чуть не устроила массовую аварию во Владивостоке (видео)

Водитель на большой скорости решил «войти» в поворот
Это интересно 14:47
Фура. Фото: скриншот видео

В Сети появилось видео, на котором фура на большой скорости пытается войти на скользкой дороге в поворот и чудом не цепляет проезжающих даже по встречной полосе автомобилистов, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Newsbox24.tv.

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