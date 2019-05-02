На сколько повысятся выплаты военным пенсионерам

Путин подписал закон о повышении пенсии ветеранам Великой Отечественной войны
Политика 15:35

Глава РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому повышается пенсия ветеранов Великой Отечественной войны. Этот документ размещен на портале правовой информации.

Назначение выплат предусмотрено военным пенсионерам-участникам Великой Отечественной войны. Выплаты будут происходить исходя из 100 процентов денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсий.

Уточняется, что закон касается тех военнослужащих, которые проходили военную службу в составе действующей армии в различных силовых структурах.

Повышение пенсий составит в среднем 9,5 тысячи рублей в месяц. На эти цели правительство предусматривает выделение 0,95 миллиардов рублей в 2019 году и до 1,42 миллиарда рублей в последующие годы.

Известно, что по состоянию на 1 ноября 2018 года в России проживает 1,4 миллиона ветеранов, инвалидов Великой Отечественной войны.

Карина Красилова

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Россиян хотят ограничить в попытках подкопить к старости

Дату выплаты обещанных ветеранам 10 тысяч рублей назвал ПФР

Сводят концы с концами: эксперты о том, почему россияне не планируют бюджет

пенсия пенсионеры деньги (финансы)

Р. Гольдштейн: Во исполнение Послания Президента Совфедом принята доиндексация пенсий

28 марта, 10:05

Госдума в первом чтении приняла законопроект о доплатах малообеспеченным пенсионерам

12 марта, 22:45

Пикет против пенсионной реформы прошел в Иркутске

3 марта, 16:45
Для будущих поколений: газовики поддерживают дендрарий в Уссурийске
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia