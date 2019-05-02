На сколько повысятся выплаты военным пенсионерам

Путин подписал закон о повышении пенсии ветеранам Великой Отечественной войны

Глава РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому повышается пенсия ветеранов Великой Отечественной войны. Этот документ размещен на портале правовой информации.

Назначение выплат предусмотрено военным пенсионерам-участникам Великой Отечественной войны. Выплаты будут происходить исходя из 100 процентов денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсий.

Уточняется, что закон касается тех военнослужащих, которые проходили военную службу в составе действующей армии в различных силовых структурах.

Повышение пенсий составит в среднем 9,5 тысячи рублей в месяц. На эти цели правительство предусматривает выделение 0,95 миллиардов рублей в 2019 году и до 1,42 миллиарда рублей в последующие годы.

Известно, что по состоянию на 1 ноября 2018 года в России проживает 1,4 миллиона ветеранов, инвалидов Великой Отечественной войны.

Карина Красилова