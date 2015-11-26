Спасатели вовремя пришли на помощь туристу в Приморье

Мужчина заблудился в районе горы Ливадийская

Сотрудники МЧС России оказали помощь туристу в Шкотовском районе Приморья. Мужчина заблудился в районе горы Ливадийская, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

1 мая в 11.40 в оперативную дежурную смену Центра управления кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило сообщение о том, что житель Владивостока 1977 года рождения заблудился в районе горы Ливадийская в Шкотовском районе Приморья.

В 18.10 спасатели обнаружили потерявшегося мужчину, помогли ему спуститься и доставили на территорию турбазы. Медицинская помощь мужчине не понадобилась.