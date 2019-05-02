Майские праздники «взвинят» цены на ряд товаров

Но после длительных выходных стоимость вернется на прежний уровень

Майские праздники могут спровоцировать рост цен на некоторые продукты. Такие прогнозы озвучили специалисты сервиса Rate&Goods.

Стоимость ряда товаров увеличится из-за повышенного спроса со стороны потребителей, пишет РИА Новости.

Сообщается, что в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Казани, Уфе, Челябинске и Новосибирске наблюдается увеличение спроса на алкогольные напитки на 34%, на безалкогольные напитки на 27%, на готовые блюда — 26%, на товары для дома и дачи — 10%.

Рост цен составит примерно 5-7%. Однако, после праздников по прогнозам снижение стоимости и возвращение цен на прежний уровень.

Карина Красилова