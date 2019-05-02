Майские праздники «взвинят» цены на ряд товаров

Но после длительных выходных стоимость вернется на прежний уровень
Экономика 16:20

Майские праздники могут спровоцировать рост цен на некоторые продукты. Такие прогнозы озвучили специалисты сервиса Rate&Goods.

Стоимость ряда товаров увеличится из-за повышенного спроса со стороны потребителей, пишет РИА Новости.

Сообщается, что в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Казани, Уфе, Челябинске и Новосибирске наблюдается увеличение спроса на алкогольные напитки на 34%, на безалкогольные напитки на 27%, на готовые блюда — 26%, на товары для дома и дачи — 10%.

Рост цен составит примерно 5-7%. Однако, после праздников по прогнозам снижение стоимости и возвращение цен на прежний уровень.

Карина Красилова

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