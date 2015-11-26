Путин подписал новый закон, вызвавший яростные споры у миллионов россиян

Новые правила вступят в силу через несколько месяцев
Это интересно 11:50
Владимир Путин. Фото: Пресс-служба президента

Президент России Владимир Путин подписал закон об автономизации российского сегмента интернета. Закон вступит в силу уже с 1 ноября 2019 года. Документ вызвал широкий резонанс, сообщает ИА PrimaMedia. Соответствующий документ размещен в среду на официальном портале правовой информации.

Законом определяются правила маршрутизации трафика, организуется контроль за их соблюдением, а также создается возможность централизованного управления Рунетом. Также закон предусматривает, что в Роскомнадзоре появится специальный центр, который займется мониторингом радиочастотной службы ведомства, управляющей сетями в критических ситуациях. Закон не затрагивает внутренние сети, не имеющие выхода в интернет. При этом дополнительно в Сети защитят шифрованием информацию госорганов и госпредприятий.

Принятый российским парламентом закон о Рунете направлен на защиту интересов России в условиях агрессивной политики Запада, он не ограничивает свободу пользователей, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Между тем большинство граждан России ранее высказались против суверенного интернета. Как писала газета "Коммерсант", выяснить последствия развития цифровых сервисов пытались участники круглого стола, организованного экспертами ВЦИОМа и Аналитического центра при правительстве. Оказалось, 52% россиян считают, что интернет в России должен и дальше развиваться как сеть, "объединяющая весь мир", а 23% считают, что стране нужен суверенный интернет.

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