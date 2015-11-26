Митинг, посвящённый памяти погибших лётчиков гидросамолёта «Каталина», прошел в Находке

В этом году исполнится 74 года с момента последнего полёта и трагической гибели экипажа
Общество 1 мая, 13:35
Митинг. Фото: пресс-служба администрации Находки

Накануне Дня Победы в Находке состоялся митинг, посвящённый памяти погибших лётчиков гидросамолёта "Каталина". Цветы к обелиску, расположенному на берегу бухты Спокойной, возложили представители администрации городского округа, сотрудники музея, члены городского Совета ветеранов, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Находки.

В этом году исполнится 74 года с момента последнего полёта и трагической гибели экипажа гидросамолёта "Каталина". Как рассказала начальник управления культуры администрации Находки Татьяна Ольшевская, торжественное открытие монумента, посвященного летчикам самолета ПБИ-1 №25 "Каталина", погибшим 10 августа 1945 г., состоялось в 1982 году в бухте Спокойной. Специалисты Музейно-выставочного центра Находки все эти годы продолжают работу по сохранению и популяризации ценных исторических сведений об этой трагедии.

Установлено, что экипаж "Каталины" выполнял боевое задание – разведку кораблей противника в Японском море и наведение на обнаруженные цели сил ударной авиации ВВС ТОФ. В ходе большой поисковой работы, проведенной в 1970-е годы комсомольцами Находкинского морского торгового порта, удалось выяснить имена членов экипажа утонувшей боевой машины, найти затерянное место захоронения летчиков. В районе братской могилы и была поставлена стела с именами погибших — капитана Фролова И.В., лейтенанта Шестакова А.И., лейтенанта Мирошкина П.И., старшего краснофлотца Девяткова К.М., младшего лейтенанта Ведерникова В.П., сержанта Янчука А.В., сержанта Корсунского И.М.

Как рассказали сотрудники музея, состояние памятника, установленного более 35 лет назад на склоне сопки в морской бухте, в последние годы ухудшилось. Координацию деятельности по благоустройству выявленного объекта культурного наследия взяли на себя территориальное управление посёлка Врангеля совместно с управлением культуры администрации Находки. Активное содействие оказал городской Совет ветеранов и члены клуба "Находкинский родовед".

Заместитель главы администрации Находки Валерий Мишкин подчеркнул, что память о погибших, сохранение памятника в достойном виде – долг сегодняшнего и будущих поколений находкинцев.

Администрация Находкинского городского округа памятник

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