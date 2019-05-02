Мода на ЗОЖ сделала дороже курицу и фрукты на 13%

В цене подскочили продукты для здорового питания

По сравнению с прошлым годом некоторые продукты для здорового питания подскочили в цене в текущем году на 13%.

К таким выводам пришли операторы фискальных данных "Такском", проведя исследование.

Подорожали в первую очередь овощи, фрукты, диетическое мясо, а также хлебцы, мюсли и батончики, пишут Известия. Как раз весь перечень продуктов, которые так популярны у приверженцев ЗОЖ.

Продажи овощей в апреле выросли на 11% по сравнению с прошлым годом и цены соответственно поднялись на 5%.

Продажи фруктов стали больше на 9%, а их стоимость выросла на 6%. Объемы реализации курицы увеличились на 13%, на четверть подскочили продажи индейки. Хлебцев, мюсли, батончиков стали покупать чаще в среднем на 5–13%.

Эксперты уверены, что пропаганда здорового образа жизни в России начала приносить свои плоды.

Карина Красилова