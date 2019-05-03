В каких городах россияне ходят «с кислой миной»

Аналитики выяснили, где живут самые несчастные граждане РФ
Общество 00:30

Эксперты из Финансового университета при правительстве РФ провели социологическое исследование и выяснили, в каких российских городах живет больше всего недовольных жизнью горожан.

Результаты оказались следующими: самыми несчастными считаются жители Владикавказа, Хабаровска и Воронежа. Именно эти города стали лидерами среди остальных регионов РФ, где ниже всего доля довольных жизнью граждан, пишет ТАСС.

В десятку городов, где живет меньше всего довольных своей жизнью, также вошли Петрозаводск, Ярославль, Магнитогорск, Калуга, Ульяновск, Тамбов, Махачкала.

Известно также, где живут самые довольные жизнью граждане. Такими городами являются: Владивосток, Томск и Липецк.

Доля полностью или в основном довольных жизнью во Владивостоке составляет 87%, в Томске — 86%, в Липецке — 85%.

Карина Красилова

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