На юг России надвигается ураган

Синоптики прогнозируют штормовое предупреждение
Общество 02:40

В Краснодарском крае синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий.

Спасатели наготове ликвидировать последствия непогоды, которая может обрушиться на юг России. В частности городские службы Сочи переведены в режим повышенной готовности из-за надвигающейся на регион непогоды.

Штормовое предупреждение объявлено в Краснодарском крае до вечера пятницы. На юге России ожидается дождь, ливни в сочетании с грозой и сильный ветер с порывами до 15–20 метров в секунду.

В сочинской администрации просят гостей и жителей региона принять все меры предосторожности и сохранности своего имущества.

Карина Красилова

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