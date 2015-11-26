Синоптики обещают жителям края хорошую погоду

В Приморье 3 мая станет самым теплым днем недели. Фото: ИА PrimaMedia

Пятница 3 мая станет самым теплым днем недели в Приморье, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт "Примпогода".

Во Владивостоке будет ясно, без осадков. Ветер южный умеренный, вечером умеренный до сильного. Температура воздуха ночью составит +7…9 °C, днем поднимется до +19°C…21°C.

В Уссурийске так же ожидается ясная погода, без осадков. Ветер юго-западный слабый. Температура воздуха ночью — +6...+9°, днем — +20...+22°.

В Находке — ясно, без осадков. Ветер западный легкий. Температура воздуха ночью составит +5-7 °C, днем воздух прогреется до +16°C…16°C.