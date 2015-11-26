Приморские байкеры приглашают на открытие мотосезона в субботу

Ежегодный Bike Festival состоится на центральной площади Владивостока
Общество 10:28
Приморские байкеры приглашают на открытие мотосезона. Фото: ИА PrimaMedia

Приморские мотоциклисты съедутся в центр Владивостока в субботу, 4 мая, сообщает ИА PrimaMedia. В 10.00 на главной площади города начнется долгожданное событие для поклонников "двухколесных коней" — ежегодный Bike Festival, приуроченный к открытию байкерского сезона.

В 11.00 стартует развлекательная программа фестиваля. Самой зрелищной её частью станет мото-шоу. В показательном выступлении стантрайдеры — любители трюковой езды на одном колесе — продемонстрируют свое бесстрашие, силу и умение чувствовать баланс, необходимые для такого экстремального вида спорта.

Следующая часть программы называется джимхана. Это спортивное испытание на время, в котором участники на мотоциклах будут маневрировать среди искусственных препятствий — конусов, автомобильных покрышек и бочек. Задача — пройти трассу за минимальное время с максимальной скоростью.

Порадуют собравшихся показательные выступления школы "MOTOYOUNGSTERS" — воспитанников тренера Сергея Димитриченко. Девиз спортсменов — "помощь, взаимовыручка, поддержка и гордость за каждого". Мотомолодежь тренируется каждый год — летом участвует в соревнованиях по мотокроссу, в межсезонье занимается кантрикроссом и эндуро, зимой шипует колёса и выезжает на лёд морских заливов и озёр.

Также в программе Bike Festival — конкурсы для участников мероприятия, тюнинг-выставка мотоциклов и выбор лучших байков мероприятия, выступление музыкальных групп.

На площади будут работать фудкорты и промо-зона, где расположатся выставочные павильоны партнеров мероприятия.

А в 15.00 моторы взревут в унисон — организованной колонной байкеры выдвинутся в сторону Шаморы, открывая мотосезон. Предположительно Bike Festival соберет порядка двух тысяч мотоциклистов.

Ожидается, что 4 мая первые официальные лица города и края, состоящие в мотодвижении, поменяют деловые костюмы на байкерские куртки. Среди заядлых мотоциклистов известны действующий и бывший вице-губернаторы Приморского края Константин Богданенко и Павел Серебряков, экс-мэр Владивостока Виталий Веркеенко..

Отметим, в Приморье мотодвижение имеет длинную историю и насчитывает большое количество байкерских клубов. Еще в 1980-х годах возле мемориального комплекса "Подводная лодка С-56" собирались любители мотоциклов. Старейшие байкерские клубы края — "Русские самураи" и "Железные тигры".

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