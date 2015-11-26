"Выражение": Перформанс берлинского хореографа пройдет на сцене "Водолея"

Проект сочетает в себе электронную музыку, хореографию и визуальное искусство

Выступление Валентина Цзина в ЦСИ "Заря" во Владивостоке. Фото: Валерия Молчанова

Музыкально-перформативное шоу "Выражение" (18+) состоится в рамках празднования дня рождения клуба "Водолей" 3 мая в 23:00.

"Выражение" — перформативный проект, сочетающий в себе электронную музыку, хореографию и визуальное искусство.

Ровно год назад был проведён эксперимент, связавший сразу несколько дисциплин в единый акт, — коллаборация хореографа из Берлина Валентин Цзина, саунд-продюсера X tin и медиа-художника Ильи Бурдина.

В 2005 году Валентин Цзин окончил Дальневосточную Государственную академию искусств по специальности "Актер драматического театра и кино".

Позже основал и стал руководителем проекта PoemaTheatre (Санкт-Петербург — Москва), объединившего physical theatre, contemporary и буто (авангардистскую форма танца, возникшую в Японии, философия которого связана с эзотерическими направлениями буддизма,— прим. ред.), и сформировавший собственный стиль "семиотика тела".

Автор и руководитель проекта Butoh Channel, популяризирующего буто в России и за рубежом. Создатель проекта Русские международные буто-деревни.

Метод "семиотика тела" разрабатывался на протяжении трёх лет и стал основой концепции проекта PoemaTheatre.

Этот метод строится на принципе деконструкции нарративного тела и перехода в зону интуитивного тела и мышления. Образ не приходит на сцену вместе с человеком – а человек, выходя на сцену, отправляется в лабиринт собственного тела за образом. Время застывает. Тело раскалывается на миллионы знаков. Пространство становится управляемым.

Базовый принцип работы метода строится на работе с метрономом и ритмическим анализом возможностей тела.

Валентин Цзин: "Я не буду знать, что с вами произошло и происходит после этого перформанса, но всегда надеюсь на какое-либо изменение в вашем сознание и окружающей вас повседневности".

Хореографический перформанс: Valentin Tszin (Берлин).

Музыкальное сопровождение на проекте "Выражение":

X tin (Берлин)

Monomo

Dove Enderson

Implect

Визуальное сопровождение: Илья Бурдин

Стоимость билетов на мероприятия: 400 руб.

Ограничение по возрасту: 18+