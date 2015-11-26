С фуры на гонку и обратно:

Самый непубличный пилот РДС-Восток Олег Денисевич рассказал о своём пути в дрифте

Олег Денисевич - один из лучших пилотов РДС-Восток. Фото: ИА PrimaMedia

Юбилейный сезон РДС-Восток стартует на "Приморском кольце" уже 11 мая. В соревновании примет участие один из самых опытных, но вместе с тем самый непубличный пилот РДС-Восток Олег Денисевич. Несмотря на некую скрытность, где бы ни выступал Денисевич, он всегда становится фаворитом болельщиков благодаря эффектному фирменному стилю езды и внешней невозмутимости. А начался дрифт в жизни спортсмена ровно 10 лет назад, так что вместе с юбилеем Российской дрифт-серии Олег Денисевич празднует и личный спортивный юбилей.

— Олег, Вы помните, как впервые узнали о дрифте?

— У моей жены на работе коллега встречалась с гонщиком. И вот она как-то поделилась информацией, что есть такой дрифт, и мы поехали. Буквально посмотрели пару этапов, соревнования были ещё в Артёме, это было в 2009 году, и меня так это всё впечатлило! Подумал – я хочу! Вот так и узнал о дрифте.

— Как пришла идея принять участие в соревнованиях?

— Тогда в соревнованиях участвовала девушка Арина (у неё Nissan 180-SX была машина), ну и я думал, что раз девочка катается, разве я-то не смогу? Ну и всё. Осенью я купил машину и отдал её в ремонт. И вот 2010 год, до начала сезона 20 дней осталось, я очень хорошо это помню, забираю машину с мастерской и еду на Змеинку – надо же хоть чуть-чуть прокатиться. Я проехал раз, два, три, ни одного поворота не получается проехать, как надо. Я в шоке, нашёл номер Димы Семенюка (один из организаторов РДС-Восток, тренер – прим. авт.), рассказал ему, что хочу участвовать, есть машина, он приехал на Змеинку, и мы провели три урока. На Змеинке во время занятий все кущи вскопали — всю траву, всю обочину, глаза были, как у шахтёров, полные земли. И в тот момент я действительно был в шоке, что девочки так могут ехать! Зауважал! На первых соревнованиях, в первом же проезде за полкруга меня развернуло три раза, я правил не знал, но даже не финишировал – думаю, хватить позориться, в гараж! С тех пор я на протяжении многих лет не пропускал ни одного этапа.

— Зацепило? Хотелось доказать, что вы сможете, как та девушка?

— Нет, не было мотивации кому-то что-то доказывать, был интересен сам процесс.

— Сколько лет вы за рулём?

— Я сам из Дальнегорска, и там по химзаводу я с 15-ти лет ездил на грузовом МАЗе. Мне его доверяли, я ездил в столовую за продуктами.

— Кстати, по поводу больших машин. Ходит миф, что вы профессионально водите большегрузы. Так всё-таки это миф или правда?

— Это правда! Я работаю на большой машине, с прицепами езжу.

— Самая неожиданная реакция, когда люди узнавали, что вы увлекаетесь дрифтом?

— Как-то на работе, пока ждали очередь на погрузку, ко мне подошёл водитель фуры, спрашивает: "А ты Олег Денисевич? Жму тебе руку, я с Осиновки приезжаю за тебя болеть!" Недавно он, кстати, снова звонил, хочет приехать на соревнования.

— А как на дрифт реагирует семья?

— Поначалу дома я всегда скрывал реальные цифры – говорил, все запчасти для дрифта стоят три тысячи. Сколько мотор стоит? Три тысячи! А когда начались результаты, стало попроще. Я как-то домой прихожу после соревнований, а на столе бумага лежит с результатами соревнований – у кого сколько баллов. Так что на соревнования не ездят, но трансляцию смотрят, в курсе событий.

— Для вас важно, на какой машине дрифтить?

— Для меня не важно, на какой машине. Важен пилот. Раньше мы считали, что Сильвия – царица дрифта, потом ездили на всём, чем угодно. Да на самом деле, хоть Жигули подготовь! Если хороший пилот, на всём можно ездить.

— Из всех соревнований какое для вас самое памятное?

— Не помню, какой это год, но была первая квалификация, на которой я заработал 100 баллов – рекорд для Приморья. Задалось, так скажем. Бывает, вкатываешься и уверенно держишься, тогда легко добавлять агрессии, и будет всё хорошо. А если едешь на удачу – сложно добиться стабильности. Был момент на тренировках – я машину и трассу почувствовал, добавляю агрессию, испуга нет, добавляю, добавляю. Потом рассказали, что из боксов вышли механики, тренер другой команды, все смотрели и ждали, когда я разобью машину. Но нет, я ехал всё ближе и ближе! Так бывает, просто встал и понял, где что надо делать. А иногда не попадаешь в трассу, и всё тут. Практика нужна, дрифт – это не диванная теоретическая дисциплина.

— Зачем Вам, взрослому человеку, дрифт?

— Да честно, себя взрослым не ощущаю, пока не приходит время писать год рождения в заявке на участие в соревнованиях (смеётся).

— Некоторое время назад у вас был перерыв в выступлениях, сложно ли было возвращаться?

— Да, ситуация так сложилась, я продал машину, к которой привык, и решил закинуть это дело. Но меня поставили перед фактом за месяц до соревнований, что будет спонсор. Мы взяли чужую машину и без тестов поехали на соревнования. Машина дала сбой, я к ней не привык, так что весь прошлый год боролись.

— Впереди юбилейный сезон. Какие планы?

— Мы сейчас снова строим привычный мне 180-SX, надеюсь, успеем собрать к старту сезона. Переживаю, как она себя поведёт. Но если машина будет близка к привычному, проедем неплохо.

— По традиции, когда вы на трассе, трибуны ревут. Вы слышите поддержку болельщиков?

— Иногда проезжаешь и даже спиной чувствуешь, что там люди кричат. В машине не слышно, но чувствуешь! Это очень приятно! Это заводит, хочется ещё ближе ехать.

Поболеть за Олега Денисевича можно будет уже 11 мая на открытии юбилейного дрифт-сезона РДС-Восток. Добавим, на соревнования можно приезжать с друзьями или всей семьей. За дрифт-баттлами зрители наблюдают с комфортных трибун, а в перерывах между заездами можно провести время в тусич-зоне, где расположен фуд-корт с богатым выбором еды и напитков, магазин сувенирной продукции, а также организованы развлечения от партнёров мероприятия. Начало тренировок в 10 утра, одиночные заезды стартуют в 11.30, а парные заезды начнутся в 14 часов. Билеты можно приобрести онлайн на сайте rdsvostok.ru.