Движение в центре Владивостока ограничат из-за открытия мотосезона 4 мая

Проезд будет разрешен только байкерам
Общество 17:18
Движение в центре Владивостока ограничат из-за открытия мотосезона. Фото: ИА PrimaMedia

Движение в центре Владивостока ограничат в связи с открытием мотосезона 4 мая, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на администрацию города.

Как сообщили в мэрии, водителям закроют проезд с 14:50 до 15:40 на участке автомобильной дороги по улице Светланской от пересечения с улицей Алеутской до пересечения с улицей Уборевича. В это время по центру города проедет организованная колонна байкеров.

Объехать перекрытие можно будет по улицам Семеновской, Пограничной, Набережной, 1-й Морской, Уборевича, Пушкинской.

Напоминаем, мотосезон откроется во Владивостоке в субботу, 4 мая. В этот день для всех жителей и гостей города на центральной площади состоится ежегодный Bike Festival. В программе мероприятия — мотосоревнования, конкурсы и выступления творческих коллективов.

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