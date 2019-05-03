На нем работают две трети пользователей на планете

За компьютером. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Назван самый популярный в мире браузер. На нем работают две трети пользователей на нашей планете.

Таковым признан в очередной раз Google Chrome. Веб-браузер от поискового гиганта Google остается явным лидером на рынке интернет-браузеров по итогам апреля 2019 года.

Об этом сообщили эксперты компании Net Applications. По их данным, в апреле 2019 года браузер Google Chrome применялся на 65,64% компьютеров.

На втором месте браузер Firefox от Mozilla. Его отставание от Google Chrome очень велико. У Mozilla Firefox доля составляет только 10,23%.

Далее идут браузеры Internet Explorer и Edge от Microsoft. Они иcпользовались на 8,44% и 5,53% компьютеров и других устройств соответственно.

Герман Штакеншнейдер