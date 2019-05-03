В России хотят запретить ремонт дорог в праздничные дни

По мнению авторов инициативы, это поможет бороться с пробками на автомагистралях
Общество 20:05
Дорожные работы. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

В России хотят запретить ремонт дорог в праздничные дни. По мнению авторов инициативы, это поможет бороться с пробками на автомагистралях.

Идея родилась в недрах Госдумы РФ. Как сообщил депутат нижней палаты российского парламента Василий Власов, ограничение ремонтных работ на российских трассах в праздничные дни будет способствовать уменьшению количества пробок на дорогах.

"Считаю целесообразным введение ограничения на проведение дорожных работ в дни начала государственных праздников. Прошу дать свою оценку данной инициативе и проанализировать возможность ее реализации", — написал депутат заместителю председателя правительства РФ Максиму Акимову.

Г-н Власов отметил, что в праздничные дни количество автомашин на трассах возрастает. Одним из периодов пиковой нагрузки на автомагистралях являются майские праздники, когда миллионы россиян отправляются из мегаполисов на дачи или на пикник на своем личном автотранспорте.

По мнению депутата, неправильно, что дорожные работы не прекращаются в период праздников. Из-за этого миллионы автолюбителей стоят в многочасовых пробках, когда ремонтники закрывают одну или несколько полос движения.

Никифор Зуев

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