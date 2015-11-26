Пожарные вытащили из горящей квартиры жительницу Владивостока

По предварительной версии, пожар случился из-за неосторожного обращения с огнем
Происшествия 11:30
Пожарная машина. Фото: ИА PrimaMedia

Во Владивостоке пожарные вывели женщину из горящей квартиры, сообщает ИА PrimaMedia. Медицинская помощь спасенной не потребовалась. Причиной пожара, скорее всего, стало неосторожное обращение с огнем.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю, инцидент произошел 3 мая в 18.10 в многоквартирном жилом доме по адресу: Луговая, 64. Приехавшие на место огнеборцы определили из какой квартиры шел запах дыма и вскрыли дверь. Спасатели провели разведку внутри задымленного помещения ии обнаружили хозяйку квартиры. Женщина была немедленно выведена из задымленного помещения. Медицинская помощь спасенной не потребовалась.

На ликвидацию очага возгорания пожарным потребовалось всего несколько минут. Уже в 18.40 огнеборцы убыли в пункт постоянной дислокации.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.

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