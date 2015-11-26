Лихач, совершивший пьяную аварию, отправился в изолятор на 10 суток

Мужчина наехал на бордюр, врезался в рекламный щит и перевернулся

авария. Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю

Водитель, перевернувшийся на проспекте 100 лет Владивостоку, арестован на 10 суток, сообщает ИА PrimaMedia. У мужчины были признаки алкогольного опьянения, однако от прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Кроме этого, при нем не было прав.

Как рассказали в УМВД России по Приморскому краю, авария произошла вчера, 3 мая, примерно в 4.00 утра. 26-летний мужчина за рулем автомобиля "Тойота Виста" двигался со стороны Зари по проспекту 100 лет Владивостоку. В какой-то момент мужчина не справился с управлением, наехал на бордюр, после чего авто врезалось в рекламный щит и перевернулось. В результате аварии водитель травм не получил, а вот его транспортное средство с серьезными повреждениями было отправлено на специализированную автостоянку.

Стоит отметить, что приехавшие на место сотрудники ГИБДД заметили у мужчины признаки алкогольного опьянения — стойкий запах алкоголя и неустойчивую походку. Однако сам водитель от прохождения медицинского освидетельствования отказался. Более того, выяснилось, что мужчина не имеет при себе водительского удостоверения.

В отношении него был составлен административный протокол по статье 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения), а сам водитель задержан сотрудниками ДПС.

Административный материал в отношении автомобилиста рассмотрен в суде. Согласно вынесенному приговору, мужчине назначено наказание в виде ареста. Ближайшие 10 суток водителю предстоит провести в ИВС города Владивосток.