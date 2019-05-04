Судьбоносное новолуние 5 мая: знаки зодиака, которые почувствуют на себе большие перемены

Астрологи предупреждают о событиях "со знаком минус"

Гороскоп. Фото: ИА PrimaMedia

Новолуние, которое ожидается 5 мая, серьезно повлияет на жизнь нескольких знаков зодиака. Изменения начнутся в этот день и будут продолжаться в течение месяца.

В первую очередь, изменения придут в жизнь Овнов. Звезду сулят им судьбоносные перемены практически во всех сферах в жизни. Появится возможность начать жизнь с чистого листа, возможен переезд мечты, который подарит новый счастливый этап в жизни.

К судьбоносным переменам в своей жизни стоит приготовиться и представителям знака зодиака Стрелец, которые попадут под раздачу подарков судьбы. Начиная с 5 мая и вплоть до середины мая, представители этого знака зодиака смогут обзавестись всем, что необходимо для перемен в жизни. Мечты начнутся исполняться, это касается поездок, путешествий и важных дел, связанных с государственными структурами.

А вот у Скорпионов все на так радужно. Для некоторых представителей этого знака зодиака, новолуние станет днем, который принесет неудачу. Можно потерять в статусе, а следом ухудшится и финансовое положение. Придется снова доказывать, что заслуживаете всего того, что добились в жизни.

Вероника Преображенская