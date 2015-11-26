На старт, внимание, Fitlove! – на острове Русском началась грандиозная фитнес-конференция

В течение трех дней участников ждет насыщенная образовательная, развлекательная и спортивная программа

Fitlove. Фото: ИА PrimaMedia

Вторая фитнес-конференция Fitlove-2019 (6+) стартовала на острове Русском в кампусе ДВФУ 2 мая. На протяжении трех дней участники познакомятся друг с другом, смогут послушать лекции от топовых фитнес-инструкторов и бизнес-коучей, а также принять участие в тренировках с известными спортсменами, сообщает ИА PrimaMedia.



Уже в первый день участников ожидало грандиозное открытие, а также самая масштабная тренировка с Miss Hercules Olympia Ребеккой Бартел. Немецкая спортсменка провела тренировку сразу для всех и всего один раз. FAA TоsоX – это функциональная групповая тренировка с боевыми элементами, ориентированная как на новичков, так и на профессионалов.

Fitlove. Фото: ИА PrimaMedia Fitlove. Фото: ИА PrimaMedia Fitlove. Фото: ИА PrimaMedia Fitlove. Фото: ИА PrimaMedia Fitlove. Фото: ИА PrimaMedia Fitlove. Фото: ИА PrimaMedia Fitlove. Фото: ИА PrimaMedia Fitlove. Фото: ИА PrimaMedia Fitlove. Фото: ИА PrimaMedia Fitlove. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 10



– Начать Fitlove с тренировки с известной во всем мире спортсменкой — это отличный старт! В программе запланированы лекции не только в аудиториях, но и практические занятия, например, ль единственно российского спортсмена, участвовавшего в соревнованиях Olympia Дениса Гусева, — поделили организаторы фитнес-конференции Fitlove.



Вечером участников ждала атмосферная прогулка по ночному Владивостоку. Приезжим гостям дальневосточной столицы показали, пожалуй, лучшие виды закатного и ночного города.

Fitlove. Фото: ИА PrimaMedia Fitlove. Фото: ИА PrimaMedia Fitlove. Фото: ИА PrimaMedia Fitlove. Фото: ИА PrimaMedia Fitlove. Фото: ИА PrimaMedia Fitlove. Фото: ИА PrimaMedia Fitlove. Фото: ИА PrimaMedia Fitlove. Фото: ИА PrimaMedia Fitlove. Фото: ИА PrimaMedia Fitlove. Фото: ИА PrimaMedia Fitlove. Фото: ИА PrimaMedia Fitlove. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 12

Для женщин же в корпусе S2 в кампусе ДВФУ прошла встреча Ириной Турчинской и Яной Логвиной. Девушки обсудили, как найти себя в мире и как совмещать успешную карьеру с заботой о себе и семье.



В последующие два дня программа становится все насыщеннее – более двух сотен лекций на различную тематику ¬– спортивная медицина, диетология, смм, психология, развитие бизнеса и множество других тем.



Напомним, второй год подряд территория приморского ДВФУ превращается в настоящий спортивный город мечты – все, что нужно – в одном месте! На 12-ти полностью оснащенных площадках можно зарядиться и прокачаться, получить знания у лучших тренеров России и Дальнего Востока по самым разным направлениям: функциональный тренинг, воркаут, групповые тренировки, танцы, йога, пробежки и многое другое.

Fitlove. Фото: ИА PrimaMedia Fitlove. Фото: ИА PrimaMedia Fitlove. Фото: ИА PrimaMedia Fitlove. Фото: ИА PrimaMedia Fitlove. Фото: ИА PrimaMedia Fitlove. Фото: ИА PrimaMedia Fitlove. Фото: ИА PrimaMedia Fitlove. Фото: ИА PrimaMedia Fitlove. Фото: ИА PrimaMedia Fitlove. Фото: ИА PrimaMedia Fitlove. Фото: ИА PrimaMedia Fitlove. Фото: ИА PrimaMedia Fitlove. Фото: ИА PrimaMedia Fitlove. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 14

Хэдлайнерами фестиваля выступают Ирина Турчинская, Денис Гусев, Стас Линдовер и Rebecca Barthel (Германия). Каждому участнику фестиваля предоставлена возможность льготного проживания в гостиницах ДВФУ, организованы мероприятия спортивного и развлекательного характера, а на протяжении всех спортивных каникул на территории лагеря действуют столовые и площадки здорового и спортивного питания.