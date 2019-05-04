"Just Ride!" - байкерши Владивостока отметили Международный день мотоциклисток

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"Just Ride!" - байкерши Владивостока отметили Международный день мотоциклисток

Байкерши из Владивостока отметили 3 мая Международный день мотоциклисток, сообщает ИА PrimaMedia. Девушки проехались по улицам города в единой колонне. Точкой сбора стала парковка у Токаревского маяка.

Вчера, 3 мая, в поддержку Международного дня Мотоциклистки (International Female Ride Day) прекрасная половина мотосообщества Владивостока провела собственное мероприятие. Девушки собрались на парковке у Токаревского маяка, чтобы пообщаться, после чего проехались единой колонной по улицам города. Само празднование проходило в одном из кафе б. Лазурная (Шамора).

Как отметили организаторы мероприятия, в этот день женщины во всем мире садятся на свои мотоциклы и под девизом "Just Ride!" просто едут.

4.05.2019

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