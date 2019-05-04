Выгодные инвестиции в мае для россиян назвали эксперты

Советы финансовых аналитиков касаются различных сфер жизни

Новостройка. Фото: Илья Аверин, ИА AmurMedia

Финансовые аналитики дали россиянам несколько советов, куда в ближайшее время вложить деньги, чтобы заработать. Ведь пора отпусков и длинных майских каникул способны опустошить карманы любого.

Как выяснилось, в мае можно найти выгодный вариант для покупки квартиры.

Следуя совету председателя совета директоров агентства недвижимости Kalinka Group Екатерины Румянцевой, стоит поспешить с покупкой. С 1 мая застройщики начнут работать по эскроу-счетам, в результате цены на квартиры в строящихся домах значительно вырастут.

Второй выигрышный вариант вложения средств — ипотека. В апреле ставки по ипотеке с начала года не повысил ни один банк в России, а некоторые кредитные организации оптимизируют условия для клиентов.

Ведущий эксперт по кредитным продуктам финансового маркетплейса "Банки.ру" Инна Солдатенкова утверждает, что еще есть шанс получить кредит по более-менее привлекательной ставке.



В мае можно купить билеты в отпуск, цены на них будут значительно ниже, чем в летний сезон (оосбенно в июле и августе), сообщает "Ура.ру".

Этот месяц подходит и для подготовки к покупке автомобиля. Автообозреватель "Вести FM" Игорь Моржаретто считает, что именно в следующем за мае месяце наступает самый выгодный период для приобретения машины. Спрос летом на автомобили невысок, в июне начинается сезон скидок.

В то же время эксперты предупреждают о росте цен на топливо. Цены на бензин начнут постепенно расти со второй половины 2019 года. Пока правительство сдерживает цены, ожидая эффекта от увеличения НДС.

Вероника Преображенская