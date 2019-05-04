Госдума дорого заплатит за критику россиян в адрес депутатов

Нижняя палата выделит миллионы рублей, чтобы понять, как россияне оценивают работу народных избранников

Госдума РФ. Фото: Скриншот с сайта Госдумы РФ

В Госдуме РФ намерены провести исследование общественного мнения о принятых законах в ходе весенней сессии-2019. На это в нижней палате запланировали потратить более 17 млн рублей.

Услышать "глас народа" парламентарии решили после принятых законов в весеннюю сессию. Телефонный опрос россиян проведут в 120 населенных пунктах не менее чем 40 регионов.

В нижней палате считают, что несмотря на большое количество исследований, "к депутатам предъявляют большой общественный запрос на отклик к нуждам и желаниям граждан". Поэтому и возникла необходимость в данном опросе.

Одновременно, на официальном портале государственных закупок Госдума опубликовала еще один заказ на сумму 21 млн 287 тысяч рублей. Исполнителям предлагается провести мониторинг трех принятых Госдумой законов, определить оценку фактических положительных и отрицательных последствий. При этом названия законов в тексте не приводятся.

Жанна Оболенская