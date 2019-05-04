Сильный приятный запах: в Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать овощи

Ведомство составило список правил для покупки
Общество 17:35
Овощи. Фото: Мария Оленникова, ИА IrkutskMedia

Роспотребнадзор дал россиянам ряд рекомендаций, которые помогут им приобрести свежие и качественные овощи.

Во-первых, покупателям стоит обратить внимание на то, как в торговой точке соблюдаются правила гигиены. Как говорится в документе ведомства, "продавец должен строго соблюдать правила личной гигиены, быть опрятно одетым, носить чистую санитарную одежду, нагрудный фирменный знак организации, его наименование, адрес, ФИО продавца".

Во-вторых, нужно смотреть на условия содержания торговой точки и окружающую ее территорию. Специалисты напоминают, что это должно быть специализированное место для продажи овощей. При необходимости можно потребовать документы, подтверждающие качество и безопасность продуктов.

Что же касается самой продукции, то при выборе овощей стоит обращать внимание на запах, цвет, внешний вид и консистенцию продукта. Желательно, чтобы плоды были без признаков порчи, гниения, не имели посторонних запахов, имели однородный окрас. "Спелые плоды отличает сильный приятный запах", — уточняется в сообщении.

Также специалисты ведомства рассказали о признаках несвежей продукции. К ним относятся: мягкий плод, неупругий хвостик, к примеру, у огурца, желтые или зеленые пятна, которые могут покрывать овощи, скользкая и липкая кожура.

Вероника Преображенская

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Россиянам рассказали, как выбрать мясо для шашлыка

Роспотребнадзор дал советы страдающим аллергией на пыльцу

В Роскачестве испытали яйца на прочность

овощи (овощная продукция)

Надоело покупать кисель-огурцы и гниль-помидоры, или Как недорого получить хороший урожай

19 апреля, 09:35

«Росконтроль» назвал лучшую марку квашеной капусты

9 марта, 09:00

Что нельзя есть утром и перед сном?

2 декабря 2018, 13:00
Для будущих поколений: газовики поддерживают дендрарий в Уссурийске
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia