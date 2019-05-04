Сильный приятный запах: в Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать овощи

Ведомство составило список правил для покупки

Овощи. Фото: Мария Оленникова, ИА IrkutskMedia

Роспотребнадзор дал россиянам ряд рекомендаций, которые помогут им приобрести свежие и качественные овощи.

Во-первых, покупателям стоит обратить внимание на то, как в торговой точке соблюдаются правила гигиены. Как говорится в документе ведомства, "продавец должен строго соблюдать правила личной гигиены, быть опрятно одетым, носить чистую санитарную одежду, нагрудный фирменный знак организации, его наименование, адрес, ФИО продавца".

Во-вторых, нужно смотреть на условия содержания торговой точки и окружающую ее территорию. Специалисты напоминают, что это должно быть специализированное место для продажи овощей. При необходимости можно потребовать документы, подтверждающие качество и безопасность продуктов.

Что же касается самой продукции, то при выборе овощей стоит обращать внимание на запах, цвет, внешний вид и консистенцию продукта. Желательно, чтобы плоды были без признаков порчи, гниения, не имели посторонних запахов, имели однородный окрас. "Спелые плоды отличает сильный приятный запах", — уточняется в сообщении.

Также специалисты ведомства рассказали о признаках несвежей продукции. К ним относятся: мягкий плод, неупругий хвостик, к примеру, у огурца, желтые или зеленые пятна, которые могут покрывать овощи, скользкая и липкая кожура.

Вероника Преображенская