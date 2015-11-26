Не лучшее время для экспериментов: любовный гороскоп на 5 мая

Астрологический прогноз на завтра

Девушка. Фото: Pixabay.com

Воскресенье, 5 мая, не склоняет к флирту и мимолетным романам, зато идеален для того, чтобы провести его с любимым человеком. Это день теплых чувств и стабильных эмоций. Завтра не лучшее время для экспериментов, будь то программа романтического вечера, меню или свидание. Лучше взять за основу проверенные методы – именно они принесут максимальный результат.

День подходит для того, чтобы привлечь внимание понравившегося человека. В ход могут пойти любые методы: яркие тона в одежде, необычные аксессуары, оригинальная прическа или модный макияж. Если же вы в целом консервативны, то достаточно будет искренней улыбки.

Совет дня

Воспользуйтесь благоприятным стечением обстоятельств, чтобы показать себя с лучшей стороны перед избранником и дать соперникам повод для зависти.