Десятки протестующих в Сибири вышли на пикет против пенсионной реформы

Собравшиеся призывали ввести прогрессивный налог

Пикет. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

В новосибирском Академгородке прошёл пикет против пенсионной реформы. Десятки собравшихся призывали ввести прогрессивный налог. Об этом сообщил корреспондент НГС, уточнив, что акцию проводит организация "Суть времени" Новосибирска.



Пикет. Фото: Скриншот со страницы rutralet

Как пояснил один из организаторов пикета Александр Колонцов, день принятия пенсионной реформы они называют не иначе как "День людоеда". Люди возмущены тем, что реформу одобрил Конституционный суд, пишет портал news.ngs.ru. Вместо этого необходимо было ввести прогрессивный налог, — считают участники пикета.

После акции организаторы собирались провести и дискуссионный круглый стол.

А в соцсетях уже разгорелась дискуссия по поводу пикета:

"Не знаю, но мне кажется, правильно реформу приняли. Слишком халявно в нашем государстве. Я вообще считаю, что можно абсолютно всем сделать единый возраст выхода на пенсию. Просто сколько я знаю пенсионеров — все работают. Никого не знаю, кто бы дома сидел", — пишут пользователи в Сети.

"Мужики на дачу не хотят ехать вместе с жёнами. Вот и ищут повод, наподобие этих митингов"

"Вот люди забавные. Митинговать в Москве надо, Новосибирск совершенно бесполезен для этого, решения по пенсиям у нас не принимают".

"Молодежь то работу найти не может — везде копейки платят. Экономика за Уралом разрушена. А к 60 годам вообще работу не найти. На что жить будут эти люди без пенсии, непонятно".

Аналогичные акции прошли в Омске и Перми, а в Самаре запустили акцию #неизбираем, в которой предлагают закрыть путь во власть депутатам, поддержавшим пенсионную реформу.

В Новосибирске протестовали против принятия реформы задолго до ее подписания. Одной из самых масштабных акций стал митинг 9 сентября 2018 года, когда на него пришли более 800 человек.

Напомним, что в начале октября президент России Владимир Путин подписал указ о повышении пенсионного возраста. Теперь планка выхода на пенсию поднимется до 60 лет у женщин, до 65 лет — у мужчин.

Вероника Преображенская