Где укрыться от шквалистого ветра: рекомендации МЧС России

Ранее синоптики предупредили россиян об ураганах в различных регионах

Деревья. Фото: Александр Лященко, ИА PrimaMedia

Лучше не выходить на улицу, если по прогнозу ожидается шквалистый ветер или ураган, считают специалисты МЧС России. Когда такая возможность отсутствует, следует придерживаться ряда привил при передвижении по улице и дома.

Как ранее предупредили в лаборатории климатологии Института географии РАН, в мае и начале июня этого года из-за вторжения холодных воздушных масс из Арктики в столичном и соседних регионах могут пройти ураганы и штормовые ветра.

Как советуют в МЧС России, все окна в доме быть плотно закрыты, с незастекленных балконов и лоджий нужно убрать тяжелые и незакрепленные предметы, которые могут упасть вниз при ветре. Если скорость ветра достигает критической отметки, нежелательно даже внутри помещения находиться вблизи окон.

Пешеходам на улице нужно держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередачи, а также от проезжей части. От шквального ветра можно укрыться в подземных переходах, подъездах и магазинах.

Серьезную опасность, по данным спасателей, могут представлять выбитые стекла, падающие из окон верхних этажей, а также элементы кровли и декора, сорванные ветром. Особенно опасно находится вблизи строящихся или ремонтируемых зданий, сообщает РИА Новости.

Отдельное предупреждение для автомобилистов. Лучше воздержаться от поездок за город. Следует соблюдать дистанцию при движении. Не рекомендуют спасатели парковаться рядом с деревьями. При выходе из автомобиля стоит убедиться, что рядом нет нависающих предметов и оборванных электропроводов.

Вероника Преображенская