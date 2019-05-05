"Карта бита": cнять деньги в банкомате скоро станет проблематично для многих

Эксперты назвали карты, с которых будет проблематично снять наличные
Это интересно 03:05
Банкомат. Фото: pixabay.com.

Летом в России вступят в силу новые правила снятия наличных с банковских карт. Станет труднее снять деньги с анонимных карт и карт, выпущенных зарубежными банками. Под контроль Росфинмониторинга поставят все операции обналичивания денег с зарубежных и анонимных карт.

Как сообщает ToDay News Ufa, с 27 июня могут появиться проблемы у владельцев зарубежных банковских карт, пожелавших сделать перевод. Все финансовые операции будет отслеживать Росфинмониторинг. Сложнее будет снять и деньги с анонимных банковских карт. В подобных случаях операции по переводу денег могут быть приостановлены. Также информацию направят в надзорное ведомство.

В СМИ пишут, что новые меры направлены на снижение доли наличных денег в стране. По данным источника, чиновники считают, что таким образом будет проще контролировать доходы населения и предотвращать легализацию преступных доходов.

Вероника Преображенская

карта банкомат

Российские банки меняют правила снятия наличных

4 мая, 14:30

Россиян, получающих детские пособия и выплаты по безработице, пустят по "Миру"

1 мая, 20:35

Россиян будут стимулировать оплачивать банковской картой крупные покупки

18 марта, 18:30
Для будущих поколений: газовики поддерживают дендрарий в Уссурийске
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia