"Карта бита": cнять деньги в банкомате скоро станет проблематично для многих

Эксперты назвали карты, с которых будет проблематично снять наличные

Банкомат. Фото: pixabay.com.

Летом в России вступят в силу новые правила снятия наличных с банковских карт. Станет труднее снять деньги с анонимных карт и карт, выпущенных зарубежными банками. Под контроль Росфинмониторинга поставят все операции обналичивания денег с зарубежных и анонимных карт.



Как сообщает ToDay News Ufa, с 27 июня могут появиться проблемы у владельцев зарубежных банковских карт, пожелавших сделать перевод. Все финансовые операции будет отслеживать Росфинмониторинг. Сложнее будет снять и деньги с анонимных банковских карт. В подобных случаях операции по переводу денег могут быть приостановлены. Также информацию направят в надзорное ведомство.

В СМИ пишут, что новые меры направлены на снижение доли наличных денег в стране. По данным источника, чиновники считают, что таким образом будет проще контролировать доходы населения и предотвращать легализацию преступных доходов.

Вероника Преображенская