Приморский фестиваль мидий вошел в майский ТОП российских гастрособытий

С 17 по 19 мая в крае пройдет «Мидия саммит»
Общество 12:00
Приморский фестиваль мидий вошел в майский ТОП российских гастрособытий. Фото: ИА PrimaMedia

Фестиваль мидий в Приморье входит в топ-3 майских российских гастрособытий, сообщает ИА PrimaMedia. Рейтинг самых интересных гастрономических фестивалей и праздников России в мае этого года представило аналитическое агентство ТурСтат .

По данным ТурСтат, в первую десятку майских событий гастротуризма для гастрономических туров и путешествий входят фестиваль "Праздник корюшки" в Санкт-Петербурге, Российский ресторанный фестиваль в городах России, Фестиваль мидий во Владивостоке и Хабаровске, фестиваль "Фомина яишня" в Новом Осколе Белгородской области, фестиваль "ЯйцеФест" в Павловском Посаде Московской области, праздник "Хлеба и Молока" в Калининграде, праздник "День калмыцкого чая" в Элисте, фестиваль яйца "Кукарекино" в Сатинке Тамбовской области, фестиваль "Верещагин СырFest" в Конаково Тверской области и фестиваль "Кухня Рязанского края" в Рязани.

Фестиваль мидий пройдет с 16 по 26 мая в ресторанах Приморья и Хабаровска, где будут подавать свежую приморскую мидию по промоцене. Городской праздник "МидияСаммит" пройдет с 17 по 19 мая на площадке яхт-клуба "Семь футов". В программе "МидияСаммита" — фудкорт, лектории, мастер-классы и дегустации. (0+)

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