Более 50 спортсменов активно проводят выходные

Семейный турнир по бадминтону проходит во Владивостоке. Фото: пресс-служба администрации Владивостока

В спортивном комплексе "Восток-Спорт" (ул. Лейтенанта Шмидта, 17) в эти минуты проходит семейный турнир Владивостока по бадминтону (0+), сообщили ИА PrimaMedia в администрации города. В нем принимают участие представители всех местных бадминтонных клубов. Поддержать спортсменов приехал глава Владивостока Олег Гуменюк и его заместитель Татьяна Бережная. До официального старта соревнований они также вышли на поле с ракетками.

"Сегодня в зале больше 50 участников, — прокомментировал Олег Гуменюк, — и мне очень приятно открывать эти соревнования. Судя по тому, что проходят они уже в пятнадцатый раз, их любят и ждут".

Также в ходе торжественного открытия глава Владивостока вручил благодарность от администрации города тренеру-преподавателю высшей категории Брониславу Ольховскому. Поводом послужила многолетняя работа Бронислава Иосифовича и его огромный вклад в воспитание приморских спортсменов.

Как сообщили в управлении развития физической культуры и массового спорта, турнир Владивостока по бадминтону является ежегодным. Соревнования являются командными, состав команды – два человека. Команда формируется по принципу: мама и ребенок, папа и ребенок.