Семейный турнир по бадминтону проходит во Владивостоке

Более 50 спортсменов активно проводят выходные
Спорт 12:40
Семейный турнир по бадминтону проходит во Владивостоке. Фото: пресс-служба администрации Владивостока

В спортивном комплексе "Восток-Спорт" (ул. Лейтенанта Шмидта, 17) в эти минуты проходит семейный турнир Владивостока по бадминтону (0+), сообщили ИА PrimaMedia в администрации города. В нем принимают участие представители всех местных бадминтонных клубов. Поддержать спортсменов приехал глава Владивостока Олег Гуменюк и его заместитель Татьяна Бережная. До официального старта соревнований они также вышли на поле с ракетками.

"Сегодня в зале больше 50 участников, — прокомментировал Олег Гуменюк, — и мне очень приятно открывать эти соревнования. Судя по тому, что проходят они уже в пятнадцатый раз, их любят и ждут".

Также в ходе торжественного открытия глава Владивостока вручил благодарность от администрации города тренеру-преподавателю высшей категории Брониславу Ольховскому. Поводом послужила многолетняя работа Бронислава Иосифовича и его огромный вклад в воспитание приморских спортсменов.

Как сообщили в управлении развития физической культуры и массового спорта, турнир Владивостока по бадминтону является ежегодным. Соревнования являются командными, состав команды – два человека. Команда формируется по принципу: мама и ребенок, папа и ребенок.

бадминтон

Школьники Владивостока стали бронзовыми призерами всероссийских соревнований «Проба пера»

17 апреля, 20:25

Бадминтонисты из Приморья выступят на II Европейских играх в Минске

3 апреля, 15:50
Для будущих поколений: газовики поддерживают дендрарий в Уссурийске
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia