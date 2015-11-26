МУПВ ВПЭС и Примводоканал запланировали ремонтные работы (АДРЕСА)

Рабочая неделя во Владивостоке начнется с отключения света и воды. Фото: ИА PrimaMedia

В понедельник, 6 мая, часть домов во Владивостоке останется без света из-за проведения плановых работ. Во вторник по некоторым адресам ожидается отключение воды, сообщает ИА PrimaMedia.

МУПВ ВПЭС сообщил о проведении ремонтных работ с 9:00 до 17:00 дня в понедельник, 6 мая. Длительность каждого отключения составит от двух до восьми часов.



Адреса, которые попадут под отключения. Фото: МУПВ ВПЭС

Примводоканал также запланировал ремонтные работы. Отключения пройдут 7 мая, во вторник.

С 09:00 до 17:00 отключат на: Пушкинская, 4, 6, 8, 8б. Светланская, 65-73.

С 09:00 до 19:00 отключат на: Адмирала Смирнова, 12, 14, 16, 18.