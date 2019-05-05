Запрет на анонимность: вступили в силу новые правила идентификации в мессенджерах

Пользователя будут проверять через его сотового оператора

Постановление российского правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по телефонному номеру вступило в силу 5 мая.

Согласно постановлению, мессенджеры должны будут запросить информацию о пользователе у сотового оператора, который, в свою очередь, должен будет предоставить ее в течение 20 минут. В случае отсутствия в базе у оператора таких данных, или если ответ на запрос не будет получен, идентификация не будет считаться пройденной.

Сотового оператора при этом обязали заносить в базу данных сведения о приложениях, используемых абонентом, и его уникальный код идентификации.

Егор Тараруев