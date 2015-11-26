В честь Великого праздника Победы в Приморье состоялся автопробег

В патриотической акции приняли участие около 80 человек
Общество 16:05
В честь Великого праздника Победы в Приморье состоялся автопробег. Фото: предоставлено участниками автопробега

В честь Великого праздника Победы, 9 мая, в Приморском крае проходит цикл мероприятий, посвященных этой знаменательной дате, сообщает ИА PrimaMedia. Одной из таких акций явился автопробег, посвященный 74 годовщине Победы в Великой Отечественной войне, организатором которой выступили Ассоциация структур безопасности Дальнего Востока, в лице Президента Гутова Виктора Владимировича, и региональных отделений общественных организаций "Боевое Братство", "Народный Фронт", "Деловая Россия" и "Росгвардия".

Автопробег, в преддверии Дня Победы, проводится в Приморском крае уже девятый год подряд. В состав участников всегда входят ветераны локальных войн, сотрудники правоохранительных органов, представители детских патриотических клубов. С каждым годом число активистов растет, что свидетельствует о важности проведения патриотических мероприятий и интересе жителей Приморья к своей истории.

В честь Великого праздника Победы в Приморье состоялся автопробег

В честь Великого праздника Победы в Приморье состоялся автопробег. Фото: предоставлено участниками автопробега

Под звуки военного оркестра, все участники праздничного мероприятия, возложили цветы к Вечному огню у мемориальной гвардейской Краснознамённой подводной лодки "С-56". Участники автопробега отдали дань и почтили минутой молчания память воинов-приморцев, которые погибли на полях сражений. После торжественной части автоколонна направилась в Хасанский район – знаковое для приморцев историческое место. Здесь, в 1938 году, происходили столкновения между Японской императорской армией и Красной Армией из-за оспаривания Японией принадлежности территории у озера Хасан и реки Туманная.

В честь Великого праздника Победы в Приморье состоялся автопробег

В честь Великого праздника Победы в Приморье состоялся автопробег. Фото: предоставлено участниками автопробега

Участники автопробега сделали остановку в поселке Хасан, где для местных жителей оркестр "Росгвардии провел концерт, а организаторов акции ждал теплый прием и выступления творческих коллективов. В рамках обмена патриотическими изданиями начальник клуба Управления Росгвардии по Приморскому краю, старший лейтенант Татьяна Немова и библиотекарь ефрейтор Лариса Осипова, вручили представителям общеобразовательной школы и Хасанского музея тематические книги.

"Хочу поблагодарить инициаторов и организаторов этого значимого мероприятия, которое объединило все патриотические инициативы активной общественности Приморского края! Сегодня важно объединяться всем неравнодушным гражданам России и передавать патриотическую эстафету подрастающему поколению всей страны" — отметил Виктор Николаевич Тарабарин, заместитель председателя Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое Братство".

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На берегу озера Хасан участники акции по традиции спустили на воду плот с венками, в память о защитниках Отечества. Завершился автопробег, в котором приняли участие около 80 человек на 18 автомашинах, поздно вечером во Владивостоке.

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