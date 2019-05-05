Российские города попали в список самых экстремальных в мире

В рейтинг вошли сразу три населенных пункта Якутии

Список самых экстремальных населенных пунктов в мире составила испанская газета El Pais. В него вошли самые сложные для повседневной жизни и туризма города с точки зрения температуры или высоты расположения, пишет РИА Новости.

Первое место в экстрим-листе заняли сразу два населенных пункта Якутии — город Якутск и село Оймякон. По мнению авторов рейтинга, климат в Якутске является максимально экстремальным — зимой воздух здесь охлаждается до -40 градусов, а летом прогревается до +29. Вследствие таких условий сюда редко едет туристы, да и местные жители испытывают серьезные неудобства.

Якутское село Оймякон прославилось самой низкой температурой, зафиксированной в обитаемой части планеты — в 1926 году здесь была отмечена температура в -71,2 градусов.

В рейтинг El Pais попал еще один якутский город — Верхоянск, получивший известность вследствие рекордного перепада температур. Самая низкая зафиксированная температура там минус 69,8 градуса Цельсия, а самая высокая 37 градусов Цельсия, а перепад составляет 106,8 градуса, из-за чего город даже попал в Книгу рекордов Гиннесса. При этом издание отмечает достаточно крупное для таких мест население — в размере 1,3 тысячи человек.

Далее в рейтинге фигурирует дальнее зарубежье — мексиканский Сан-Луис-Рио-Колорадо признан самым жарким городом в мире. Здесь зафиксировали температуру в +59,5 градусов.

Самый труднодоступный населенный пункт — перуанский шахтерский город Ла-Ринконадо. Он расположен на высоте 5 099 метров и находится в зоне вечной мерзлоты. Несмотря на это здесь проживает более 30 тысяч человек. В противоположность ему израильские города Иерихон и Табха находятся на высоте ниже 200 метров ниже уровня моря.

Самое удаленное обитаемое место — город-остров Адак на Алеутских островах. На звание самого северного населенного пункта претендуют Хаммерфест в северной Норвегии, Лонгьир на Шпицбергене и Барроу на севере Аляски. Аргентинский город Ушуая и чилийский Пуэрто-Вильямс соперничают за звание самых южных городов на планете.

Егор Тараруев