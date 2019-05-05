Все по согласию: встреча 20-летней девушки с молодым парнем закончилась печально

Девушка приезжала к нему в гости и поддерживала с ним тесную связь

Хищением накоплений в размере 18 тысяч рублей занимался приятель студентки. Фото: pixabay.com

В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску обратилась 20-летняя студентка одного из дальневосточных вузов. Девушка рассказала о том, что неизвестные похитили денежные средства с ее банковской карты, которые она собирала за счет начислений стипендии. При этом банковская карта всегда находилась при потерпевшей, в пользование никому не отдавалась. Хищением накоплений в размере 18 тысяч рублей занимался приятель студентки, которого девушка знала больше 4-х лет.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Установлено, что денежные средства в размере 18 тысяч рублей были похищены со счета в марте — апреле 2019 года.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность злоумышленника. Им оказался 24-летний местный житель, приятель потерпевшей, с которым она поддерживала отношения на протяжении последних четырех лет.

В отделе полиции задержанный дал признательные показания, сознавшись в хищении денежных средств. Молодой человек пояснил, что снимал денежные средства со счета своей подруги, когда она приезжала к нему в гости. Используя приложение мобильного банка, он переводил деньги на свой счет, брав телефон потерпевшей, когда он оставался без присмотра. Похищенные денежные средства тратил по своему усмотрению.

Следственным подразделением отдела полиции возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.