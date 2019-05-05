Зачем россиянам интернет, выяснил Росстат

Наиболее востребованная функция - общение в социальных сетях

Росстат провел среди россиян опрос, чтобы выяснить, с какой целью они чаще всего используют интернет. Как оказалось, во "всемирной паутине" регулярно находится 72% жителей России в возрасте от 15 лет, сообщает RT.

Согласно опросу, наиболее востребованная функция интернета — общение в социальных сетях. Среди 62% респондентов, ответивших таким образом, большинство составляет молодежь в возрасте 15-19 лет.

Получать информацию, новости и статьи, из Интернета предпочитает половина пользователей. Для 36% сеть — источник для скачивания кино, музыки и игр.

Более трети опрошенных (35%) осуществляют через интернет финансовые операции (оплату услуг и денежные переводы). Немногим меньше (26,5%) доля тех, кто предпочитает его для покупки товаров и услуг для повседневной жизни.

Егор Тараруев