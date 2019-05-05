Уши могут "рассказать" о состоянии вашего здоровья

Медики перечислили шесть "ушных" признаков нездоровья
Общество 19:00

Проблемы со слухом могут сигнализировать о развитии серьезных заболеваний. Портал Медикфорум перечислил шесть "ушных" признаков нездоровья.

Звон в ушах может сигнализировать об изменении гормонального фона, инфекции в ухе, повышенном давлении и высоком холестерине. Также он может свидетельствовать об опухоли или осложнении при беременности, цитируют исследование "Известия".

О росте опухоли на нерве внутреннего уха свидетельствует потеря слуха в одном ухе. Зачастую, впрочем, это является признаком незначительных, легко поддающихся лечению проблем.

О мутации гена АВСС11 свидетельствует влажная ушная сера. Она может являться индикатором развития рака груди.

"Горящие" уши сигнализируют женщинам о начале менопаузы.

Один из самых опасных симптомов — онемение ушей. В совокупности с ощущением слабости в руках и ногах, онемением лица и затруднением речи свидетельствует об инсульте.

Об ишемической болезни сердца свидетельствуют морщины на мочках ушей.

Егор Тараруев

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